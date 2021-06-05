Минздрав РФ назвал число пациентов с COVID-19, находящихся на ИВЛ

По последним данным, в России на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся около 1,5 тысячи пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на полях Петербургского международного экономического форума.

«Чуть меньше 1,5 тысячи пациентов находятся в палатах реанимации и интенсивной терапии на искусственной вентиляции легких», — передал его слова ТАСС.

Несколько дней назад, он сообщил, что свыше 70 тысяч россиян, заболевших ковидом, проходят лечение в стационарах. Мурашко также добавил, что заболеваемость COVID-19 идет на спад в России. По его словам, третьей волны коронавируса в стране не будет.

Президент России Владимир Путин ранее призвал народ сделать прививку от коронавируса. Глава государства напомнил, что лично прошел вакцинацию. При этом он отметил, что в стране нельзя вводить обязательную вакцинацию от нового вируса. Потому что россияне должны сами осознать важность прививки и риски, если от нее отказаться. Выступая на ПМЭФ Путин обратил внимание, что не было зафиксировано ни одного летального случая после российской прививки.