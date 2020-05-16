Риск заражения коронавирусом на улице оценили в России
По словам Лебедева, для передачи вируса необходим носитель, поскольку инфекция живет в организме.
«Попав в окружающую среду, вирус обречен, он разрушается и теряет инфекционную активность», — заявил эксперт в беседе с РИА «Новости».
Лебедев пояснил, что коронавирус нового типа передается воздушно-капельным путем, причем капельный путь более вероятный. А в воздухе, по словам эксперта, вируса, как правило, нет. Он объяснил, что даже если при определенной ситуации, если человек чихнул, то некое облако капелек передвигается в воздухе, но оно разносится на различные расстояния и «концентрация вируса резко падает уже в ближайшую минуту».
При этом, если человек прошел через такое облако и вдохнул, то риск подхватить вирус все равно не высок, поскольку в воздухе количество вируса уже будет недостаточным для заражения.
Кроме того, когда вирус попадает на слизистую, он сразу же сталкивается с тканевым иммунитетом. Это первый барьер, которого иногда достаточно для того, чтобы вирус не вызвал заболевание.
Период нерабочих дней закончился в России 12 мая. Власти некоторых регионов уже объявили о смягчении ряда ограничений. Например, в некоторых областях разрешили заниматься спортом на улице, но при условии соблюдения мер предосторожности. «360» разбирался, нужны ли средства защиты на спортивной площадке и при пробежке и не опасно ли бегать в маске?