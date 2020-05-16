Риск заражения коронавирусом на улице оценили в России

Риск заражения коронавирусной инфекцией на улице, если человек находится там один, отсутствует. Об этом рассказал эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По словам Лебедева, для передачи вируса необходим носитель, поскольку инфекция живет в организме.

«Попав в окружающую среду, вирус обречен, он разрушается и теряет инфекционную активность», — заявил эксперт в беседе с РИА «Новости».

Лебедев пояснил, что коронавирус нового типа передается воздушно-капельным путем, причем капельный путь более вероятный. А в воздухе, по словам эксперта, вируса, как правило, нет. Он объяснил, что даже если при определенной ситуации, если человек чихнул, то некое облако капелек передвигается в воздухе, но оно разносится на различные расстояния и «концентрация вируса резко падает уже в ближайшую минуту».

При этом, если человек прошел через такое облако и вдохнул, то риск подхватить вирус все равно не высок, поскольку в воздухе количество вируса уже будет недостаточным для заражения.

Кроме того, когда вирус попадает на слизистую, он сразу же сталкивается с тканевым иммунитетом. Это первый барьер, которого иногда достаточно для того, чтобы вирус не вызвал заболевание.

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