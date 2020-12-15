Названы факторы, увеличивающие риск смерти при COVID-19

Вероятность смертельного исхода при новой коронавирусной инфекции увеличивается в зависимости от пола пациента, индекса массы его тела и при повышенном уровне глюкозы в организме. Такие выводы российские врачи сделали на основе математической модели, предсказывающей тяжесть и клиническое течение COVID-19.

Ее создали специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Работа модели основана на определенных показателях. Например, на скорости оседания эритроцитов и частоте дыхательных движений. «Вероятность летального исхода повышается в зависимости от дополнительных факторов: возраст, индекс массы тела выше 30, мужской пол, уровень глюкозы», — сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ФМБА. Британские ученые высказали предположение, что тяжесть протекания коронавируса связана с широтой, в которой живет заболевший. Еще одним важным фактором они сочли сезонную нехватку витамина D.