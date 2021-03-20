Российский «Спутник V» захотели выпускать в Швеции

Шведские фармкомпании заявили о желании выпускать российскую вакцину от ковида «Спутник V». Власти страны уже поручили изучить такую возможность Агентству по инновациям Vinnova.

«Понятное дело, здесь присутствуют вызовы, поскольку сегодняшние производственные мощности не рассчитаны на такое производство. Однако у нас, несомненно, есть возможность выпускать вакцину», — привело издание Svenska Dagbladet слова главы отдела Vinnova Ларса Хаммарстрема.

Сотрудник агентства пояснил, что строительство крупного завода не планируется. Производство препарата могут запустить на базе уже имеющихся возможностей. Профессор и эксперт по вакцинам Каролинского института Али Миразими подчеркнул, что сейчас востребованы все вакцины от коронавируса.

«С заводами, производящими „Спутник V“ в Европе, процесс пойдет лучше и быстрее, поскольку это будет проще и надежнее с точки зрения качества. Инспекторы смогут посещать производство, а процесс одобрения и разрешения к применению ускорится», — заключил он.

Ранее возможность заказа российской вакцины допустили в Италии, напомнил «ФедералПресс». Премьер страны Марио Драги заявил, что препарат могут начать закупать даже, если ЕС не примет общего решения.