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    20 марта 2021, 23:47

    Российский «Спутник V» захотели выпускать в Швеции

    Дарья Бунякова

    Шведские фармкомпании заявили о желании выпускать российскую вакцину от ковида «Спутник V». Власти страны уже поручили изучить такую возможность Агентству по инновациям Vinnova.

    Российский «Спутник V» захотели выпускать в Швеции

    «Понятное дело, здесь присутствуют вызовы, поскольку сегодняшние производственные мощности не рассчитаны на такое производство. Однако у нас, несомненно, есть возможность выпускать вакцину», — привело издание Svenska Dagbladet слова главы отдела Vinnova Ларса Хаммарстрема.

    Сотрудник агентства пояснил, что строительство крупного завода не планируется. Производство препарата могут запустить на базе уже имеющихся возможностей. Профессор и эксперт по вакцинам Каролинского института Али Миразими подчеркнул, что сейчас востребованы все вакцины от коронавируса.

    «С заводами, производящими „Спутник V“ в Европе, процесс пойдет лучше и быстрее, поскольку это будет проще и надежнее с точки зрения качества. Инспекторы смогут посещать производство, а процесс одобрения и разрешения к применению ускорится», — заключил он.

    Ранее возможность заказа российской вакцины допустили в Италии, напомнил «ФедералПресс». Премьер страны Марио Драги заявил, что препарат могут начать закупать даже, если ЕС не примет общего решения.