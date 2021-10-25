Рекордное число случаев ковида снова выявили в России за сутки

Российские медики за сутки выявили 37 930 новых случаев COVID-19 в 85 регионах. Это новый рекорд по числу заболевших за 24 часа, сообщил оперштаб.

Общее количество заразившихся коронавирусом за все время пандемии достигло 8 279 573 человек. Со вчерашнего дня от ковида умерли 1069 заболевших. Всего жертвами COVID-19 стали 231 669 человек. Выздоровели 20 690 пациентов, всего — 7 186 611.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, где за сутки выявили 7778, 3127 и 2693 случая болезни соответственно. Резкое ухудшение отметили в Самарской области, где суточный прирос заболевания составил 1184 случая.

В Московской области с начала пандемии сделали 12 013 868 ПЦР-тестов на коронавирус. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Заболеваемость ковидом и смертность от последствий заражения SARS-CoV-2 начала стремительно расти осенью. На фоне ухудшения эпидемической обстановки президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 октября по 7 ноября. В некоторых регионах эту меру ввели с понедельника, 25 октября. Глава России также распорядился увеличить охват тестирования на коронавирус и предусмотреть быструю изоляцию новых заболевших.