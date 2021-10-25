Путин поручил увеличить охваты тестирования на коронавирус
Президент России Владимир Путин поручил увеличить охваты тестирования на ковид
Президент России Владимир Путин поручил кратно увеличить охваты проводимого тестирования на инфицирование коронавирусом. Он обязал предусмотреть изоляцию выявленных заболевших в самые быстрые сроки. Его решение опубликовали на сайте Кремля.
«Кратное увеличение объемов тестирования населения, в том числе с использованием экспресс-тестов, с целью раннего выявления носителей коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотрев проведение в кратчайшие сроки мероприятий по изоляции таких лиц и лиц, находившихся с ними в контакте», — постановил президент.
Также Владимир Путин ввел еще ряд важнейший изменений. Среди них освобождение от работы с сохранением заработной платы в течение двух дней после вакцинации, посещение отдельных организаций только при предъявлении QR-кода, общее усиление всех ограничительных мер и наращивание темпов вакцинации.
Владимир Путин обсудил с председателями правительства ситуацию с коронавирусом в России на собрании, которое прошло 20 октября.