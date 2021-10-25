Путин поручил увеличить охваты тестирования на коронавирус

Президент России Владимир Путин поручил кратно увеличить охваты проводимого тестирования на инфицирование коронавирусом. Он обязал предусмотреть изоляцию выявленных заболевших в самые быстрые сроки. Его решение опубликовали на сайте Кремля.

«Кратное увеличение объемов тестирования населения, в том числе с использованием экспресс-тестов, с целью раннего выявления носителей коронавирусной инфекции (COVID-19), предусмотрев проведение в кратчайшие сроки мероприятий по изоляции таких лиц и лиц, находившихся с ними в контакте», — постановил президент.

Также Владимир Путин ввел еще ряд важнейший изменений. Среди них освобождение от работы с сохранением заработной платы в течение двух дней после вакцинации, посещение отдельных организаций только при предъявлении QR-кода, общее усиление всех ограничительных мер и наращивание темпов вакцинации.

Владимир Путин обсудил с председателями правительства ситуацию с коронавирусом в России на собрании, которое прошло 20 октября.