Рекордное число новых случаев коронавируса выявили в России

За сутки в России выявили 29 350 новых случаев коронавируса. Это рекордный суточный прирост с начала пандемии. Об этом сообщил оперштаб.

Всего российские медики зафиксировали уже 2 877 727 случаев COVID-19 с марта. В течение 24 часов от последствий заражения коронавирусом умерли 493 человека. Жертвами болезни уже стал 51 351 пациент.

Тройка регионов-лидеров по числу ежесуточно выявляемых случаев COVID-19 осталась прежней: Москва (+7797), Санкт-Петербург (+3752) и Московская область (+1523). Выздоровели за сутки 19 705 заразившихся. Всего 2 295 362 человека.

Эпидемическая ситуация во всем мире резко ухудшилась после летнего спада в сентябре. Во многих странах ввели новые ограничения. Ученые уже создали несколько вакцин от коронавируса, которые сейчас проходят финальный этап клинических испытаний. В России разработали два препарата. В стране началась масштабная вакцинация. Сейчас прививки делают людям из группы риска. После этого получить бесплатную вакцину сможет любой житель России.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что в европейской стране выявили новый мутировавший штамм коронавируса, который на 70% заразнее того, который сейчас циркулирует в мире. Из-за этого более 20 стран закрыли авиасообщение с Лондоном.