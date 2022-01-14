Рекордно низкое атмосферное давление установилось в Москве

В Москве оказался побит рекорд низкого атмосферного давления 1948 года — давление на станции ВДНХ понизилось до 719,9 миллиметра ртутного столба. Прошлый рекорд составил 720,5 миллиметра ртутного столба.

Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва».

Врачи призывают в такие дни не сталкиваться со стрессом и избегать алкоголя.

«Если вы страдаете метеочувствительностью и ваши суставы реагируют на изменения погоды, то вам лучше не планировать каких-то тяжелых упражнений в дни резкого снижения атмосферного давления», — заявил доктор медицинских наук, врач-кардиолог Филипп Копылов.

Он также отметил, что низкое давление часто провоцирует боли в суставах, особенно у пожилых людей, а также головные боли, может подскочить артериальное давление. Людям, страдающим артериальной гипертензией, нужно принимать назначенные лекарства.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого предупредил, что 14 января московский регион ждет «барическое дно», то есть атмосферное давление упадет, температура понизится, а потом резко поднимется до нуля.