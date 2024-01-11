Здоровье 11 января 2024, 07:07 Рекордное количество женских стерилизаций зафиксировали в России Росстат: в 2022 году провели рекордно много операций по стерилизации женщин РИА «Новости»

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В России в 2022 году провели 15 тысяч операций по стерилизации женщин. Это максимальное количество за последние 16 лет, сообщил «Медвестник» со ссылкой на статистический сборник Росстата.

Количество таких операций с 2010 года возросло на 20%. Только в 2022 году провели порядка 15 тысячи процедур — максимальный показатель с 2006 года, когда сделали 17 тысяч операций. В позапрошлом году из 100 тысяч женщин в возрасте от 15 до 49 лет 44,6 пациентки решились на стерилизацию.

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До 2014 года число таких операций стабильно снижалось, но потом опять произошел рост. В ковидном 2020 году случился кратковременный спад, всего 12,6 тысячи женщин решились на процедуру.

Заведующий отделением репродуктивной хирургии Международного центра репродуктивной медицины Ринат Темирбулатов объяснил тенденцию ростом осведомленности о самой процедуре и ее последствиях. По его словам, даже после стерилизации женщина сможет родить ребенка методом ЭКО. Он напомнил, что, как правило, процедуру проводили во время других оперативных вмешательств, например, при втором или третьем кесаревом сечении.

В Госдуме обсудили идею на федеральном уровне запретить аборты в частных клиниках. Президент России Владимир Путин призвал подходить к вопросу взвешенно и соблюдать права женщин.