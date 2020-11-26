Регионы получили вакцину «ЭпиВакКорона» для клинических испытаний

Региональные медицинские учреждения получили вакцину «ЭпиВакКорона». Медики уже начали набирать добровольцев для проведения пострегистрационных исследований. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

«Вакцина „ЭпиВакКорона“, разработанная научным центром „Вектор“ Роспотребнадзора, поступила в медицинские организации Москвы, Московской области, Тюменской области, Калининградской области и Республики Татарстан для проведения пострегистрационных клинических исследований», — сказано в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что клинические базы начали набирать добровольцев для тестов. В исследованиях смогут участвовать люди старше 18 лет. Они должны придерживаться графика посещения центров и пройти все запланированные процедуры. Всего будут отобраны четыре тысячи добровольцев, из которых три тысячи допустят до вакцинации.

«Для объективной оценки уровня сформировавшегося после введения вакцины „ЭпиВакКорона“ иммунитета будут использованы ИФА тест-системы, обладающие высокой чувствительностью при выявлении антител к определенным участкам поверхностного белка коронавируса, разработанные ГНЦ „Вектор“», — отметили в ведомстве.

Сейчас пострегистрационное тестирование в России проходит вакцина от коронавируса «Спутник V». Ее разработали в Центре имени Гамалеи. Согласно промежуточным данным исследования, препарат показал более 95% эффективности.