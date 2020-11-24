Эффективность вакцины «Спутник V» превысила 95%

Специалисты подвели очередной промежуточный итог исследований вакцины «Спутник V». Эффективность препарата от коронавируса, созданного в НИЦ имени Гамалеи, выросла.

Показатель на 42-й день после введения первой дозы препарата превысил 95%. Информация об этом опубликована в Twitter вакцины.

«Эффективность вакцины — более 95% через 42 дня после первой инъекции», — отмечено в сообщении.

Ученые уточнили, что 42-й день после ведения первой дозы эквивалентен 21-му дню после принятия второй. У добровольцев к этому времени уже сформировался устойчивый иммунный ответ.

Промежуточные данные исследований специалисты опубликуют в международном медицинском журнале. После завершения третьей фазы клинических испытаний вакцины «Спутник V» Центр имени Гамалеи предоставит доступ к полному отчету о проведенном анализе.

Регистрацию в России пока что получили две вакцины: «Спутник V» и разработка центра «Вектор», названная «ЭпиВакКорона». Начать массовую вакцинацию в стране планируют с 2021 года.