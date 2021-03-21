Реабилитолог рассказал о дыхательной гимнастике для восстановления легких

Люди используют возможности легких только на 30-40%. И самое простое, что можно делать — это научиться «пользоваться дыханием и задержками», отметил реабилитолог Дмитрий Сандул. Он рассказал о дыхательной гимнастике, которая поможет в восстановлении легких.

Дыхательная гимнастика может помочь, в том числе, восстановить легкие после перенесенного ковида, отметил специалист в интервью радио Sputnik.

Чтобы устранить последствия коронавируса, нужно использовать пранаяму — это известная в Индии техника дыхания.

«Мы делаем вдох носом, увеличиваем его максимально долго, такой же спокойный длинный выдох. Можно практиковать „квадратное“ дыхание: вдох и выдох на четыре счета, регулировать длительность вдоха и выдоха», — пояснил Сандул.

Реабилитолог отметил, что не стоит делать дыхательную гимнастику в медицинской маске. Для упражнений нужно выбирать такое место, где гарантированно нет никакой инфекции. По его словам, дыхательной гимнастике желательно уделять хотя бы пять минут, и выполнять упражнения минимум два раза в день, утром и вечером.

Почти 600 детей детей получили помощь в реабилитационном отделении Детского клинического многопрофильного центра в Московской области с июня 2020 года. Также дети проходят кинезиотерапию, посещают соляную пещеру, лечебный массаж, водные процедуры и ЛФК.