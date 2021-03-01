Почти 600 детей прошли реабилитацию после коронавируса в Подмосковье

597 детей получили помощь в реабилитационном отделении Детского клинического многопрофильного центра в Московской области с июня 2020 года. Об этом сообщила главный педиатр Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева.

«К нам на реабилитацию поступают дети в возрасте от 3 до 14 лет из всех округов Подмосковья. Для каждого подбирается индивидуальная программа. В основе особый вид дыхательной гимнастики, которая задействует пассивную и активную мускулатуру. Специальные упражнения позволяют изменять функциональную емкость легких и другие параметры газообмена, улучшают кровоснабжение, помогают восстановить правильное дыхание у ребенка», — сказала главный педиатр Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева.

Она добавила, что также дети проходят кинезиотерапию, посещают соляную пещеру, лечебный массаж, водные процедуры и ЛФК.

Направление на реабилитацию после коронавирусной инфекции для ребенка выдает лечащий врач-педиатр на основе медицинских показаний.