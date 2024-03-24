Эксклюзив 24 марта 2024, 18:14 «Задержка на входе спасла мне жизнь». Очевидица — о теракте в Crocus City Hall Очевидица теракта: я долго стояла в очереди на входе, но это спасло мне жизнь Alexey Belkin/Business Online / Global Look Press

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На концерт группы «Пикник» в Crocus City Hall пришли очень много людей. Они толпились у входа, стремясь побыстрее попасть в здание. Ольга Комарова по стечению обстоятельств находилась в очереди, которая двигалась слишком медленно. Оказалась, что эта задержка спасла ей жизнь. Об этом она рассказала «360».

«Я пришла одна. Вход был стандартный — проходишь через рамку, сотрудники безопасности смотрят сумку. Но девушек особо не досматривали, а вот парня, стоящего передо мной, он был с рюкзаком, заставили показать его содержимое. Помню, как сделала фотографию у зеркала рядом с гардеробом, было 19:56. Потом сходила уборную на минус первый этаж, оттуда на первый этаж вел эскалатор. Когда я поднималась по эскалатору, раздался грохот. Первая мысль — что-то разбилось. В этот момент по второму эскалатору, ведущему вниз, побежали два человека. И я поддалась этому импульсу, начала спускаться, другие люди — за мной», — поделилась собеседница «360».

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Звуки выстрелов приняли за пиротехнику

По словам Комаровой, неразбериха началась в 19:58. Те, кто находился на минус первом этаже, не решались подняться. Вдруг начались хлопки, которые поначалу приняли за петарды. Затем все начали искать безопасное место. Но чувство тревоги и опасности женщина не испытала.

Я помню, как люди в белом с бордовыми жилетами нам показали, куда [идти]. Тогда я подумала, что надо забрать куртку. А мне говорят: «Убегайте, убегайте отсюда!». Тут начался кошмар, паника. Выход — всего две двери, одна была закрыта, и проход очень узкий. Ольга Комарова

По словам Комаровой, началась давка, все стремились как можно скорее убежать. В этой панике женщина не заметила, как получила синяки. Протиснувшись в двери, она оказалась в каком-то коридоре и не была уверена, куда идти. В голове была навязчивая мысль, что стрелявшие могут догнать. Увидев, как несколько человек направились к какому-то проходу, собеседница «360» последовала за ними. Оказавшись на улице, она интуитивно взяла смартфон и начала снимать происходящее.

Те, кто выбрался, не могли помочь остальным

«Я видела на втором этаже там людей, но было непонятно, что там происходит. Затем заметила парня, который говорил: „У меня там отец… они стреляют в упор“. И он держался за грудь. Только потом я поняла, что он ранен, у него шла кровь. Я спросила, как ему помочь. А парень продолжал говорить про отца. Я подходила к другим людям, просила дать одежду, чтобы перевязать рану пострадавшего. Но у людей была паника: одни просто уходили, другие говорили, что в машине есть какая-то одежда, но они не могут найти ее. Потом парня этого увели, я поняла, что ему помогут», — добавила Комарова.

Сотрудники Crocus City Hall, стоявшие на улице, посоветовали ей бежать как можно дальше — не заходить ни в метро, ни в «Вегас». В тот момент женщина решила, что можно поймать такси. Она увидела, как две женщины и девочка-подросток садятся в машину и попросила, чтобы ей разрешили поехать вместе с ними.

Один выстрел — и жизнь оборвалась

Очевидица добавила, что спасшиеся люди уезжали с территории развлекательного комплекса на чем придется, потому что никто в панике не мог найти свой автомобиль. Комарова призналась, что до сих пор не может осознать произошедшее. Кажется, что это было какое-то кино. К своему удивлению, она даже нашла в себе силы успокаивать девочку-подростка, которая была с ней в машине. В тот момент Комарова не понимала, что ее могли расстрелять.

Вернувшись домой, она не спала целые сутки, смотрела новости с места ЧП. Позднее ей на почту пришло сообщение от организаторов концерта, что деньги за билеты на «Пикник» вернут всем зрителям.

Несмотря на то, что теракт позади, Комарова не может справиться со стрессом. Она пугается, когда слышит громкие звуки.

«Осознаешь, что вроде человек сильный, может со всем справиться, но в то же время он такой хрупкий и уязвимый. Один выстрел и все — жизнь оборвалась. Нахожусь в стрессе. Почти ничего не ем, сегодня хоть удалось поспать несколько часов», — поделилась женщина.