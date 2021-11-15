Иммунолог назвал самый плохой путь развития коронавируса

Коронавирус имеет три варианта своего развития, из которых самым плохим является паразитирование на человеке. Об этом заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

По словам медика, специалисты просчитывают варианты развития коронавируса. В качестве примера он привел предыдущие вирусы SARS и MERS, которых сейчас уже нет.

«У них не произошло мутаций, которые позволили бы им дальше жить. Думаю, они просто погибли в природе», — сказал Жемчугов радио Sputnik.

Он добавил, что вирусы при неблагоприятных условиях могут находить себе «хозяев». Это значит, что вирус остается в организме животного или кого-то еще, с кем у него достигается консенсус.

«Вирус не убивает это животное, а иммунитет животного не губит вирус окончательно, такое вот сожительство. Например, такое можно сказать про вирус Эбола: он не убивает больших летучих мышей, на которых живет, а их иммунитет не губит вирус», — пояснил иммунолог.

Жемчугов отметил, что в случае с коронавирусом может быть три варианта его развития. В первом случае вирус найдет для себя нового «хозяина», а во втором он просто исчезнет.

«Третий вариант, самый плохой для человечества, — он будет все время паразитировать на человеке, как второй вирус гриппа», — заключил медик.

Ранее Жемчугов заявлял, что через две-три недели заболеваемость ковидом в России снизится.