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    15 ноября 2021, 04:43

    Иммунолог назвал самый плохой путь развития коронавируса

    Иммунолог Жемчугов: паразитирование является самым плохим сценарием развития коронавируса

    Дарья Бунякова

    Коронавирус имеет три варианта своего развития, из которых самым плохим является паразитирование на человеке. Об этом заявил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

    Иммунолог назвал самый плохой путь развития коронавируса

    По словам медика, специалисты просчитывают варианты развития коронавируса. В качестве примера он привел предыдущие вирусы SARS и MERS, которых сейчас уже нет.

    «У них не произошло мутаций, которые позволили бы им дальше жить. Думаю, они просто погибли в природе», — сказал Жемчугов радио Sputnik.

    Он добавил, что вирусы при неблагоприятных условиях могут находить себе «хозяев». Это значит, что вирус остается в организме животного или кого-то еще, с кем у него достигается консенсус.

    «Вирус не убивает это животное, а иммунитет животного не губит вирус окончательно, такое вот сожительство. Например, такое можно сказать про вирус Эбола: он не убивает больших летучих мышей, на которых живет, а их иммунитет не губит вирус», — пояснил иммунолог.

    Жемчугов отметил, что в случае с коронавирусом может быть три варианта его развития. В первом случае вирус найдет для себя нового «хозяина», а во втором он просто исчезнет.

    «Третий вариант, самый плохой для человечества, — он будет все время паразитировать на человеке, как второй вирус гриппа», — заключил медик.

    Ранее Жемчугов заявлял, что через две-три недели заболеваемость ковидом в России снизится.