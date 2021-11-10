Врач-иммунолог назвал срок снижения заболеваемости ковидом в России

Заболеваемость СОVID-19 в России выйдет на плато примерно в течение недели, через две-три недели рост цифр должен остановиться. Такое мнение высказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Сейчас в течение недели мы ждем превращения пика заболеваемости в плато», — сказал он ТАСС.

Из-за действия ограничительных мер люди должны меньше болеть, должна снизиться смертность. Должен накопиться коллективный иммунитет к «дельта»-штамму. В том числе это произойдет и за счет тех, кто переболел в скрытой форме.

«И через две-три недели мы увидим свет в конце тоннеля, начнется снижение заболеваемости. А дальнейшие прогнозы можно будет делать только исходя из понимания того, какой процент населения у нас уже имеет иммунитет к штамму „дельта“», — добавил Жемчугов.

По его словам, сложная эпидемическая обстановка в стране связана с тем, что ковидом сейчас болеют те, кто давно перенес заболевание и теперь стал уязвим для штамма «дельта».

Врач отметил, что применяемые сейчас вакцины создали на основе уханьского штамма, тогда как в данный момент доминирует «дельта»-штамм. Он сильно отличается от своего предшественника.

«В результате действие вакцин снизилось на 30-40%, однако они все равно работают», — констатировал Жемчугов.

С начала эпидемии коронавирусом в мире заразились около 250,4 миллиона человек, более пяти миллионов умерли. В России зафиксировано 8 873 655 случаев заражения, поправились 7 619 596 человек, скончались 249 215. За предыдущие сутки в России выявили 39 160 новых случаев, скончались 1210 больных, что является новым антирекордом.