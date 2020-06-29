Диетолог рассказала о связи шашлыка и развитием онкологии

При частом присутствии в рационе шашлыка, у человека может возникнуть риск появления онкологических заболеваний.

Об этом рассказала врач-диетолог Марина Макиша в беседе с телеканалом «Звезда».

Опасность, по словам врача, заключается в способе приготовлении блюда на открытом огне. Все из-за того, что на мясо в этом случае попадает все что горит, а это сажа, которая является канцерогеном и может повышать риск возникновения онкологических заболеваний.

На шашлыке при горении жира образуются транс-жиры, при попадании в организм в большом количестве они способны провоцировать раковые заболевания. Поэтому, как объяснила врач, важно не допускать образования корочки на мясе. Все вредные соединения способствуют образованию свободных радикалов, именно они и являются фактором развития онкологических заболеваний.

Шашлык можно употреблять в пищу, отметила врач-диетолог, но не стоит им питаться в больших количествах и каждый день. А если совмещать шашлык с алкоголем, то это может спровоцировать развитие болезней пищеварительной системы.

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