Доктор Мясников разъяснил, как определить опасность родинок

Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал о системе, по которой можно определить опасность родинки. Всего в ней пять пунктов: ассиметрия, границы, цвет, диаметр и скорость разрастания.

В эфире телеканала «Россия 1» Мясников заявил, что предсказать возможное перерождение родинки в меланому поможет система «A, B, C, D, E».

В первом пункте речь идет об ассиметрии. Если опасную родинку условно разделить пополам, то ее половинки будут отличаться друг от друга. B — это граница (по-английски border). У здоровой родинки границы четкие, а у опасной — размытые.

C — цвет (по-английски color). Родинка, которая может превратиться в злокачественное образование, неравномерно окрашена. Пункт D означает диаметр. Не представляющая опасность родинка не может быть размером больше шести миллиметров. Последний пункт — эволюция. Если родинка не растет и не меняет свой цвет — она безопасна.

Ранее главный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, что появление новых родинок — это тревожный звонок и повод обратиться к врачу. Он отметил, что за родинками необходимо всегда внимательно следить, особенно в пожилом возрасте.