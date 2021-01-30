Развенчаны три главных мифа о воде. Видео

Диетолог Алексей Ковальков раскритиковал широко известные заблуждения, связанные с правилами и количеством употребления воды. В первую очередь он опроверг утверждение о том, что ежедневно надо выпивать не менее дух литров воды.

В ролике, опубликованном на своем YouTube-канале Ковальков подчеркнул, что человек должен пить ровно столько, сколько хочет. Ориентиром служит чувство жажды, а не советы модных диетологов.

Эксперты также опроверг мнению о том, что вода уменьшает чувство голода.

«Вода покидает желудок очень быстро, через несколько минут она уйдет в кишечник, ни о какой сытости речи не идет», — объяснил Ковальков.

Он также назвал мифом утверждение, что перед едой полезно пить воду. Ковальков объяснил, что она смывает необходимые пищевые ферменты. Воду лучше пить через пять минут после начала приема пищи.

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