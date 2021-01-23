Найдена связь между отказом от ужина и набором веса

Специалисты три года следили за 25 тысячами мужчин и женщин старше 18 лет и заметили, что те, кто отказывался от ужина, набирали лишний вес. По данным ученых, не ели вечером 10,8% мужчин и 17,1% женщин с лишними килограммами.

Среди других причин набора веса исследователи назвали возраст, недосып, алкоголь и курение.

Ранее врач-диетолог Анастасия Черных опровергла информацию об опасности набрать лишний вес из-за позднего ужина. По ее словам, одно из главных заблуждений в разговорах о правильном питании — это миф о пользе голодания. Полный отказ от еды может серьезно навредить здоровью, так как организм при отказе от еды переходит в режим запаса энергии и вес уходит за счет мышечной массы и воды.

Черных уверила, что есть после 18:00 можно. Единственное условие: ужин должен состоять из легкоусвояемого белка.