Развенчаны главные мифы о свойствах воды

Расхожие мифы о правилах употребления питьевой воды зачастую не имеют ничего общего с научными фактами. В частности, распространенный миф о расчете нормы ее потребления в сутки. Ошибочно считается, что речь идет только о воде без чая, кофе, соков и бульона в супе.

Об этом агентству экономических новостей «Прайм» сообщила врач-эндокринолог, диетолог «СМ-Клиника» Ульяна Румянцева. Она уверена, что необходимо считать всю жидкость, попавшую в организм. За исключением газировки и алкоголя.

Румянцева назвала мифом необходимость выпивать два литра воды в сутки. По ее мнению, для каждого человека она индивидуальна.

«Так, например, здоровый мужчина с обычной физической активностью должен выпивать в среднем 35 мл воды на каждый килограмм своего веса, а женщина — 25-30 мл/кг. То есть, норма потребления воды для мужчины весом 65 кг составляет 65*35=2,275 л, а для женщины с тем же весом 65*30=1,95 л в сутки», — подсчитала Румянцева. Она добавила, что для полных людей расчет жидкости ведется на идеальный вес для данного роста и пола.

Она подчеркнула, что вода не может способствовать похудению. Когда человек путает голод и жажду, он начинает есть и набирает лишний вес вместо того, чтобы выпить воды.

Эксперт-биохимик компании «Барьер» Мария Кулешова сообщила, что вода в роднике или в пластиковой бутылке может нести в себе вредные примеси. Вода из-под крана гораздо чище, так как ее очищают в соответствии с нормами СанПина.