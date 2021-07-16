Биохимик предупредил, какую воду опасно пить

Вода в роднике или скважине вряд ли будет гарантированно чистой, а бутилированная вода может впитывать в себя вредные вещества из пластика. Об этом агентству «Прайм» рассказала эксперт-биохимик компании «Барьер» Мария Кулешова.

По ее словам, нужно аккуратнее относиться к воде, которая не прошла дополнительную очистку. Это касается источников практически во всех регионах России. Вода из крана более чистая, потому что она проходит очищение от примесей и тяжелых металлов в соответствии с нормами СанПина.

Биохимик отметила, что даже вода в бутылках может быть вредной. Во-первых, потому, что она впитывает в себя вещества, которые содержатся в пластике. Во-вторых, не все производители добросовестно относятся к ее очищению.

«Кроме того, многие компании, поставляющие тару с водой на прилавки магазинов и в офисы, безответственно подходят к фильтрации: образцы, протестированные Росконтролем, содержали токсичные элементы, а также в 70 раз больше микробов, чем допускается СанПином и не соответствовали нормам содержания фтора и кальция», — отметила Кулешова.

В жару у людей усиливается потоотделение, и для поддержания здоровья необходимо больше пить. Врачи рекомендуют употреблять не только чистую воду, но и минеральные вещества: например, готовить морс из ягод или компот из сухофруктов. Хорошо действуют на организм такие добавки в напитки, как базилик и мята.