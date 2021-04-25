Разработчик «Спутника V» назвал дату окончания пандемии в РФ

По предварительному прогнозу, пандемия коронавируса в России пойдет на спад в ноябре. Таким мнением поделился глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Реалистичнее все же ноябрь месяц», — рассказал он в программе Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

На этот же вопрос вице-премьер России Татьяна Голикова ответила, что пандемия пойдет на спад, когда мы все достигнем коллективного иммунитета. Голикова также уточнила, что вакцинация поспособствует достижению коллективного иммунитета в стране. Министр здравоохранения Михаил Мурашко также согласился с тем, что пандемия завершится после того, как россияне вакцинируются.

Сегодня стало известно, что данные о количестве привитых против коронавируса россиян будут публиковаться на сайте стопкоронавирус.рф. Предварительно, публикация начнется на следующей неделе. Масштабная вакцинация от коронавируса началась в России в январе 2021 года. По последней информации, медики ввели людям по всему миру более одного миллиарда доз вакцин от нового вируса.