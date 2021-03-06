Разницу в заболеваемости ковидом среди мужчин и женщин объяснил доктор Мясников

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что женщины реже заболевают ковидом, нежели мужчины. Это происходит из-за меньшего числа рецепторов, с помощью которого коронавирус попадает в клетку.

Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» рассказал, что SARS-CoV-2 не живет сам по себе, ему обязательно нужна клетка. Вирус должен за что-то зацепиться, чтобы проникнуть в легкие. В этой роли выступают рецепторы, у мужчин их больше, чем у женщин. При этом, по словам врача, у детей эти рецепторов практически нет, поэтому они реже болеют. «У афроамериканцев и азиатов их больше, поэтому они болеют чаще», — добавил Мясников.

Популярное мнение о положительном влиянии женского гормона эстрогена на иммунитет не подтверждено, подчеркнул Мясников. Однако эти вещества способны противостоять болезни Альцгеймера и снижать риск развития деменции.

Альцгеймер и деменция — это два разных заболевания. И если Альцгеймер — это заболевание генетическое, то деменция вызвана нарушением эластичности сосудистой стенки. Как уберечь себя от деменции и какие первые признаки этого недуга, «360» рассказал врач-невролог, руководитель центра неврологии доктора Шахновича Виктор Шахнович.