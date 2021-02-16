«Не Альцгеймер опасен, а деменция»: невролог рассказал, как уберечь себя от заболевания

Альцгеймер и деменция — это два разных заболевания. И если Альцгеймер — это заболевание генетическое, то деменция вызвана нарушением эластичности сосудистой стенки. Как уберечь себя от деменции и какие первые признаки этого недуга, «360» рассказал врач-невролог, руководитель центра неврологии доктора Шахновича Виктор Шахнович.

Невролог отметил, что человек должен следить за состоянием эластичности своего сосуда.

«А что такое эластичность — это знание, какой у вас холестерин, какая у вас вязкость крови, какой у вас жировой обмен, какая у вас коагулограмма — это те анализы, которые делаются во всех лабораториях. Если там есть изменения, то нужно уже пойти к врачу неврологу, который должен уже разобраться, почему же у вас это происходит», — рассказал собеседник «360».

Шахнович отметил, что сосуд начинает стареть уже с 14 лет, хоть организм еще развивается. Из-за этого в нынешней ситуации, когда и экологические факторы, и стресс приводят к перегрузкам, необходимо сдавать эти анализы уже с 35 — 40 лет обязательно.

Говоря про болезнь Альцгеймера невролог еще раз отметил, что это заболевание генетическое. По его словам, ген Альцгеймера выделяется, он наследственный, он страшный, и пока не в одной стране мира не определено, что можно сделать и какая профилактика этого заболевания.

Проблема в том, что не Альцгеймер опасен, а деменция, заметил Шахнович. И вот эта деменция — она в основном сосудистая, и такое количество увеличивается, из-за того, что у сегодня никто не хочет думать о своем здоровье.

Невролог предупредил, что нестабильное артериальное давление, и забывчивость, куда человек положил тот или иной предмет — это уже факторы, на которые нужно обратить внимание.