Второй случай оспы обезьян выявили в России | 360°

Важное 08 сентября 2022, 13:18 Поделиться Telegram

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Viber Второй случай оспы обезьян выявили в России Роспотребнадзор сообщил о втором случае оспы обезьян в России РИА «Новости»

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Второй случай оспы обезьян выявили в России, пациент — вернувшийся из Европы мужчина, его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, передал ТАСС.

«Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу информирует о выявлении нового случая оспы обезьян. Заболевание диагностировано у мужчины, вернувшегося из поездки по странам Европы», — сказано в сообщении.

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Уточняется, что заболевший госпитализирован, угрозы для его жизни нет.

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В ведомстве также добавили: дальше оспа по России распространяться не будет — в стране сохраняется усиленный санитарно-карантинный контроль на границе.

Ранее сообщалось, что как минимум в двух штатах США объявили режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян, которую по неизвестным причинам никак не могут локализовать. Специалисты уверены, что России такие сценарии не грозят.

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