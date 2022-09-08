Второй случай оспы обезьян выявили в России | 360°

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Второй случай оспы обезьян выявили в России

Роспотребнадзор сообщил о втором случае оспы обезьян в России

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Второй случай оспы обезьян выявили в России, пациент — вернувшийся из Европы мужчина, его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, передал ТАСС.

«Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу информирует о выявлении нового случая оспы обезьян. Заболевание диагностировано у мужчины, вернувшегося из поездки по странам Европы», — сказано в сообщении.

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Уточняется, что заболевший госпитализирован, угрозы для его жизни нет.

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В ведомстве также добавили: дальше оспа по России распространяться не будет — в стране сохраняется усиленный санитарно-карантинный контроль на границе.

Ранее сообщалось, что как минимум в двух штатах США объявили режим ЧС из-за вспышки оспы обезьян, которую по неизвестным причинам никак не могут локализовать. Специалисты уверены, что России такие сценарии не грозят.

Санкт-Петербург

Роспотребнадзор

Оспа обезьян

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