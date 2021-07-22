Раскрыты секреты пополнения витамина D на зиму

Эндокринолог Юрий Потешкин рассказал, как восполнить недостаток витамина D замой. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

Он объяснил, что летом это вещество легко получить, находясь на солнце. Достаточно позагорать 15 минут, чтобы получить профилактическую дозу. Но загореть так, чтобы остались «запасы» на зиму, невозможно.

Также врачи рекомендовал принимать витамин D в препаратах, особенно тем, у кого постоянно его дефицит.

«Профилактические дозы: если содержание D выше 30 нанограмм на миллилитр, то нужно найти в аптеке витамины с указанием 2000 МЕ в сутки; если витамин D ниже 30 нанограмм на миллилитр, то там уже требуется обратиться к врачу, который распишет, что делать для восполнения дефицита», — рассказал Потешкин.

Также он посоветовал добавить в рацион продукты, которые его содержат: рыбий жир, печень трески, горбушу, черную икру, яичный желток, козье молоко, сливочное масло, твердые сыры.

Ранее нарколог, доктор медицинских наук, профессор Сергей Игуменов перечислил неалкогольные напитки, которые могут показать положительный результат на алкотестере.