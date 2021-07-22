Названы опасные для водителей напитки
Нарколог, доктор медицинских наук, профессор Сергей Игуменов перечислил неалкогольные напитки, которые могут показать положительный результат на алкотестере. Интервью со специалистом опубликовало издание AutoNews.
Перед поездкой водителям не рекомендуется пить кефир, квас, а также безалкогольное пиво. Кисломолочные продукты содержат небольшое количество этилового спирта, поэтому за один прием следует выпивать не более трех литров, рассказало ИА Nation News.
Помимо кваса, этиловый спирт есть в составе фруктовых соков. При этом врач отметил, что несвежие соки могут вызывать отравление организма, а не только показывать положительный результат на алкотестере.
После употребления вышеперечисленных напитков следует отправляться в поездку не ранее, чем через полчаса. В таком случае наличие спирта в организме аппарат не покажет.