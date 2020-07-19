Раскрыты секреты крепкого сна в жаркую погоду

По словам специалиста, основное восстановление после напряженного дня происходит во время глубокой фазы сна. В этот момент температура тела снижается, поэтому для комфортного отдыха нужно, чтобы в помещении было достаточно прохладно.

«У нас принято считать, что температура должна быть от +21 до +23 градусов. Чем глубже сон, тем ниже температура тела. Соответственно если температура тела выше, то глубокого сна сложнее достичь», — рассказала Елена Царева.

Она пояснила, что лучше всего перед сном проветривать помещение. Вместо одеял укрываться простынями. А главное, на время жаркого периода спать отдельно от близких.

Специалист рекомендовала проветривать помещение перед сном, а также посоветовала в жаркий период спать отдельно от близких.

«У всех разная температура тела и отдача тепла. Спать с кем-то в обнимку в жару сложнее», — пояснила она.

О том, что прохлада помогает погрузиться в крепкий сон ранее заявила сомнолог Алена Максимова. Оптимальным решением этой проблемы она назвала кондиционер. Если же в квартире его нет, то можно использовать увлажнитель воздуха или поставить рядом с кроватью таз с холодной водой. Она снизит температуру помещения.