Врач посоветовал, как пережить жару без кондиционера
Крепкий сон сможет в жару обеспечить увлажнитель воздуха, сообщила телеканалу «Звезда» член Российского общества сомнологов, врач Алена Максимова. Хотя наличие в спальне кондиционера решило бы эту проблему навсегда.
Но если его нет, можно воспользоваться увлажнителем или поставить таз с холодной водой.
«Это не охладит комнату, но дополнительное увлажнение создаст. Но мне кажется, что кондиционер — оптимальный вариант в данном случае», — предположила Максимова.
Можно также для хорошего сна закрыть окна и шторы, чтобы помещение не нагревалось. В периоды бодрствования окна лучше раскрывать.
Максимова предложили в жару спать без одеяла или использовать одеяло из льна или хлопка. Синтетические покрывала на дают дышать коже, поэтому в жару ими лучше не пользоваться.
По данным синоптиков, в ближайшие дни в Московской области ожидается похолодание. Температура понизится, не исключены сильный ветер с порывами до 12–17 метров секунду и кратковременные дожди.