Врач посоветовал, как пережить жару без кондиционера

Но если его нет, можно воспользоваться увлажнителем или поставить таз с холодной водой.

«Это не охладит комнату, но дополнительное увлажнение создаст. Но мне кажется, что кондиционер — оптимальный вариант в данном случае», — предположила Максимова.

Можно также для хорошего сна закрыть окна и шторы, чтобы помещение не нагревалось. В периоды бодрствования окна лучше раскрывать.

Максимова предложили в жару спать без одеяла или использовать одеяло из льна или хлопка. Синтетические покрывала на дают дышать коже, поэтому в жару ими лучше не пользоваться.

По данным синоптиков, в ближайшие дни в Московской области ожидается похолодание. Температура понизится, не исключены сильный ветер с порывами до 12–17 метров секунду и кратковременные дожди.