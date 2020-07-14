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    14 июля 2020, 05:51

    Врач посоветовал, как пережить жару без кондиционера

    Анастасия Кукова

    Крепкий сон сможет в жару обеспечить увлажнитель воздуха, сообщила телеканалу «Звезда» член Российского общества сомнологов, врач Алена Максимова. Хотя наличие в спальне кондиционера решило бы эту проблему навсегда.
    Врач посоветовал, как пережить жару без кондиционера

    Но если его нет, можно воспользоваться увлажнителем или поставить таз с холодной водой.

    «Это не охладит комнату, но дополнительное увлажнение создаст. Но мне кажется, что кондиционер — оптимальный вариант в данном случае», — предположила Максимова.

    Можно также для хорошего сна закрыть окна и шторы, чтобы помещение не нагревалось. В периоды бодрствования окна лучше раскрывать.

    Максимова предложили в жару спать без одеяла или использовать одеяло из льна или хлопка. Синтетические покрывала на дают дышать коже, поэтому в жару ими лучше не пользоваться.

    По данным синоптиков, в ближайшие дни в Московской области ожидается похолодание. Температура понизится, не исключены сильный ветер с порывами до 12–17 метров секунду и кратковременные дожди.