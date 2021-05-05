Раскрыта причина использования второй дозы вакцины

Если не применить вторую дозу вакцины, у человека не закрепится эффект и не сформируется более стойкий иммунитет к инфекции. Фактически, отсутствие повторной прививки сводит на нет полезность первой дозы и ставит здоровье вакцинированного под удар.

Об этом РИА «Новости» сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов. Он объяснил, что после первого укола начинается выработка антител и формируется гуморальный иммунитет.

«Тот самый, который определяется наличием иммуноглобулинов IgM и IgG. Гуморальный иммунитет нестойкий и непродолжительный, его хватает на два-три месяца. Поэтому для закрепления успеха необходима вторая доза вакцины, благодаря которой формируется уже Т-клеточный иммунитет, или так называемые клетки памяти», — сказал Горелов. Он уточнил, что именно они обеспечивают надежную защиту от инфекции.

Горелов добавил, что оптимальным интервалом между прививками считаются 30-45 дней. Но это слишком большой срок в условиях пандемии. Интервал был сокращен до 21 дня для того, чтобы полноценный иммунитет сформировался как можно быстрее.

Эксперт подчеркнул, что отказ от второй дозы поставит под угрозу здоровье человека и через пару месяцев его организм будет уязвим для инфекции.

«Поэтому для достижения иммунологического эффекта крайне важно пройти полный курс вакцинации и получить обе дозы вакцины против коронавируса», — подчеркнул Горелов.

Введение нескольких доз вакцинного препарата не является чем-то экстраординарным. По такому же принципу делаются прививки от папилломы человека и гепатита В, которых насчитывается три.

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора подтвердил, что вакцинация препаратом «ЭпиВакКорона» приводит к образованию антител, нейтрализующих классический, «британский» и «южноафриканский» штаммы коронавируса.