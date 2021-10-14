Работников определенных профессий Красноярского края обязали прививаться от коронавируса

Главный санитарный врач Красноярского края Дмитрий Горяев подписал новое постановление — теперь определенные группы жителей региона будут обязаны пройти вакцинацию от коронавируса. Об этом пресс-служба местного Роспотребнадзора сообщила агентству «Интерфакс».

Вакцинировать должны будут не менее 80% сотрудников в каждой организации из перечисленных ниже областей. Сделать прививку от коронавируса следует госслужащим, медикам, работникам сферы образования, торговли, финансовых организаций, салонов красоты, почты, общественного питания, фитнес-центров, энергетики, кинотеатров, развлекательных комплексов и так далее — всем, кто чаще всего контактирует с большими группами людей.

Завершить процесс необходимо до 15 декабря этого года. В постановлении уточняется, что новые правила касаются только тех, у кого нет противопоказаний, а также тех, кто еще не прошел вакцинацию к указанному сроку. В силу новый закон вступит с 15 октября.

Обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан уже ввели во многих областях России.