QR-коды не станут вводить для посещения аптек и продуктовых магазинов
Правительство России: QR-коды не понадобятся для посещения аптек и продуктовых магазинов
QR-коды или другие документы не нужно будет предъявлять, чтобы попасть в продуктовый магазин, аптеку или организацию, которая торгует товарами первой необходимости. Об этом сообщили на сайте правительства России.
«По-прежнему ничего не нужно будет предъявлять при посещении аптек, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости», — сказано в сообщении.
Кроме того, требования о QR-кодах не будут затрагивать детей и подростков — они направлены на жителей старше 18 лет. Ранее в Госдуму внесли законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и транспорте. При этом принимать решение о том, где нужно вводить QR-коды, будут региональные власти.
Нормы по QR-кодам продлятся до 1 июня 2022 года. Чтобы попасть на массовые мероприятия, посетить объекты общепита и розничной торговли или культурные учреждения, нужно будет показать подтверждение о перенесенном ковиде, QR-код о вакцинации или медотвод от прививки. При этом до 1 февраля россияне смогут предъявить отрицательный ПЦР-тест.
Ввести QR-коды также захотели на железнодорожном и авиатранспорте. Речь идет не только о междугородних, но и международных поездках. Пассажиры должны будут предъявить QR-код о прививке, медотвод от вакцинации или подтверждение перенесенного коронавируса, чтобы воспользоваться услугами перевозчика.