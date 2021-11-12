Законопроекты об использовании QR-кодов в магазинах и транспорте внесли в Госдуму

Правительство внесло в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов на транспорте, в непродовольственных магазинах и ресторанах. При этом решать, где вводить QR-коды, будут региональные власти. Документ опубликовали на сайте правительства России.

«Правительство направило в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. Предлагаемые решения — экстренная мера на фоне сложной ситуации с коронавирусом», — сказано в документе.

Согласно законопроекту, нормы по QR-кодам будут действовать до 1 июня 2022 года. Человек сможет ходить на массовые мероприятия, в культурные учреждения, а также объекты общепита и розничной торговли только с QR-кодом о прививке, подтверждением перенесенного ковида или медотводом от вакцинации. До 1 февраля кроме этих документов можно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест или медотвод, после этой даты — только медотвод.

При этом без любых документов можно будет попасть в аптеки и организации, которые продают товары первой необходимости и продукты питания. Решать, для посещения каких объектов нужно вводить QR-коды и необходимо ли это делать вообще, будут региональные власти.

Еще один законопроект также предлагает ввести QR-коды на железнодорожном и авиатранспорте — как на междугородных, так и на международных рейсах. Чтобы воспользоваться услугами перевозчика, пассажиры должны будут предъявить QR-код о прививке, медотвод от вакцинации или подтверждение перенесенного коронавируса.