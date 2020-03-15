Путин создал комиссию по корнавирусу

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о рабочей группе госсовета по противодействию коронавирусу. Руководителем группы назначили мэра Москвы.

«Руководителем рабочей группы назначен мэр Москвы Сергей Собянин», — указано на сайте Кремля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил что сейчас высока угроза заразиться от приехавших из Европы людей.

«На сегодня в Московской области восемь подтвержденных случаев заболевания и семь пациентов, по которым диагноз предварительный. В их числе — один новый случай, зафиксированный сегодня. Это гражданин Венесуэлы, прилетевший из Мадрида. Это еще раз подтверждает: основная угроза распространения сейчас — контакты с теми, кто прибыл из Европы», — заявил Воробьев.

«Самое эффективное сейчас — избегать массовых мероприятий, отказаться от поездок за границу, внимательно относиться к своему состоянию и к состоянию ваших близких», — предосерег глава Московской области.