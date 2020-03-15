Когда и кому нужно делать тест на коронавирус? Губернатор Подмосковья ответил на главные вопросы о COVID-19

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье зарегистрирован еще один случаев заболевания коронавирусом. Он напомнил о том, что сейчас высока угроза заразиться от приехавших из Европы людей.

«На сегодня в Московской области восемь подтвержденных случаев заболевания и семь пациентов, по которым диагноз предварительный. В их числе — один новый случай, зафиксированный сегодня. Это гражданин Венесуэлы, прилетевший из Мадрида. Это еще раз подтверждает: основная угроза распространения сейчас — контакты с теми, кто прибыл из Европы», — заявил он.

Воробьев призвал не скупать медицинские маски. Ведь, по его словам, маски нужны лишь двум группам людей. Тем, у кого заболевание, которое передается воздушно-капельным путем, — в таком случае нужно надеть маску самому, это защитит окружающих от заражения. Во-вторых, маска необходима сотрудникам медицинских учреждений.

Глава региона ответил и на вопрос о тестах на коронавирус. Он подчеркнул, что его нужно делать лишь тем, кто вернулся из-за границы и у кого есть кашель, тошнота или повышенная температура. В этом случае нужно позвонить на горячую линию Минздрава Московской области. Там объяснят, что делать дальше.

Тест делают и тем, кто заболел пневмонией.

Воробьев напомнил, что в Московской области в марте сезонным гриппом болеют примерно десять человек в день. Поэтому не стоит паниковать при синдромах гриппа. Нужно обратиться к врачам и лечиться дома.

Коронавирус — опасная инфекция, но ее уже несколько месяцев изучают лучшие ученые и медики и в нашей стране, и во всем мире. Специалисты знают симптомы, как она развивается, и главное, что и когда нужно делать. Лучшее, что можно сделать для борьбы с ней, — это не заболеть. А для этого самое эффективное сейчас — избегать массовых мероприятий, отказаться от поездок за границу, внимательно относиться к своему состоянию и к состоянию ваших близких Андрей Воробьев.

Губернатор напомнил, что самая действенная мера — часто и тщательно мыть руки.

По последним данным, в России зарегистрированы 63 случая заболевания коронавирусом. Власти Московской области создали специальный штаб по борьбе с вирусом. Последнюю информацию можно узнать на его официальной странице в Telegram.