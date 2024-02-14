14 февраля 2024, 18:03
Путин рассказал об успехах программы по борьбе с раком
Путин отметил важность работы открытых в регионах центров онкологической помощи
Действующая в России с 2019 года программа борьбы с онкологическими заболеваниями дала свои плоды. Возможность ранней диагностики более чем в 500 региональных центрах позволила выявлять злокачественные опухоли на стадии, когда лечение наиболее эффективно. Об этом в ходе своего выступления на Форуме будущих технологий заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства добавил, что в ходе поездок в Калининград и Тулу посетил современные стационарные онкологические центры и ознакомился с их работой.
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«Люди, которые там проживают, получают необходимую им медицинскую помощь прямо в своем регионе», — подчеркнул Путин.
Президент добавил, что введенные в практику высокие стандарты диагностики, терапии и реабилитации по всей стране помогли выявлению заболевания на ранних стадиях, когда прогноз лечения наиболее благоприятен.
Увеличилось число процедур химио- и радиотерапии, а с 2020 года началось внедрение протонной терапии.
«Созданный задел позволяет снижать показатели смертности от онкологических заболеваний. Но нам, безусловно, нужно наращивать усилия в этой важнейшей сфере, продолжать начатую работу», — подчеркнул Путин.
Глава государства призвал федеральное правительство и руководителей регионов предоставить онкологическим центрам и больницам необходимое финансирование.
В начале февраля министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о годовом снижении смертности пациентов с раком на 17,5%. Также он отметил, что за последние пять лет продолжительность жизни пациентов с онкологическими заболеваниями выросла на 8%, благодаря ранней диагностике и новым подходам к лечению.
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Владимир Путин
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