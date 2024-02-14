Здоровье 14 февраля 2024, 18:03 Путин рассказал об успехах программы по борьбе с раком Путин отметил важность работы открытых в регионах центров онкологической помощи РИА «Новости»

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Действующая в России с 2019 года программа борьбы с онкологическими заболеваниями дала свои плоды. Возможность ранней диагностики более чем в 500 региональных центрах позволила выявлять злокачественные опухоли на стадии, когда лечение наиболее эффективно. Об этом в ходе своего выступления на Форуме будущих технологий заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства добавил, что в ходе поездок в Калининград и Тулу посетил современные стационарные онкологические центры и ознакомился с их работой.

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«Люди, которые там проживают, получают необходимую им медицинскую помощь прямо в своем регионе», — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что введенные в практику высокие стандарты диагностики, терапии и реабилитации по всей стране помогли выявлению заболевания на ранних стадиях, когда прогноз лечения наиболее благоприятен.

Увеличилось число процедур химио- и радиотерапии, а с 2020 года началось внедрение протонной терапии.

«Созданный задел позволяет снижать показатели смертности от онкологических заболеваний. Но нам, безусловно, нужно наращивать усилия в этой важнейшей сфере, продолжать начатую работу», — подчеркнул Путин.

Глава государства призвал федеральное правительство и руководителей регионов предоставить онкологическим центрам и больницам необходимое финансирование.

В начале февраля министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о годовом снижении смертности пациентов с раком на 17,5%. Также он отметил, что за последние пять лет продолжительность жизни пациентов с онкологическими заболеваниями выросла на 8%, благодаря ранней диагностике и новым подходам к лечению.