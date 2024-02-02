Здоровье 02 февраля 2024, 21:00 Мурашко рассказал о прорыве в российской онкологии Мурашко: смертность среди онкобольных снизилась на 17,5% в России РИА «Новости»

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За последние пять лет российским ученым и врачам удалось добиться прорывных результатов в онкологии. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на открытии онкоцентров в регионах с участием президента Владимира Путина.

«За последние пять лет нам удалось обеспечить прорывные результаты и закрепить положительные тренды», — сообщил министр.

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Мурашко рассказал, что в России значительно повысилась скорость и качество диагностики. Теперь более более 60% опухолей выявляют на ранних стадиях — первой и второй. А раннее выявление улучшает прогноз лечения. В результате одногодичная летальность пациентов с онкологическими заболеваниями снизилась на 17,5%, пятилетняя выживаемость увеличилась более чем на 8%.

Одновременно в России стало больше врачей-онкологов. В детских организациях их количество увеличилось на 25%, а число радиологов — практически в 1,5 раза.

В онкологическом центре Ростова-на-Дону врачи начали использовать роботов на операциях по удалению раковой опухоли.

В четверг, 1 февраля, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что три столичных стационара получат гранты на внедрение современных методик лечения онкопациентов.