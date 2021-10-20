Путин обсуждает с правительством новые меры против ковида. Трансляция

Президент Владимир Путин на совещании с правительством обсуждает введение дополнительных ограничительных мер в связи с осложнившейся эпидемической ситуацией в России. «360» ведет прямой эфир.

Вице-премьер Татьяна Голикова 19 октября предложила сделать период с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями из-за осложнившейся ситуации с коронавирусом. В некоторых регионах их можно ввести уже с 23 октября.

Также невакцинированные люди старше 60 лет должны будут перейти на удаленную работу как минимум на месяц. Кроме того, Голикова предложила давать сотрудникам два выходных дня, чтобы сделать прививку от коронавируса.

По ее словам, в России недостаточный уровень коллективного иммунитета — всего 45%. Ранее говорилось, что для победы над ковидом нужно около 80%.