14 декабря 2023, 14:55
Путин не увидел проблем с вакцинами в России
Путин сообщил об отсутствии проблемы с вакцинами в России
В России нет проблемы с доступностью вакцин. Об этом на прямой линии в Гостином Дворе сообщил президент страны Владимир Путин.
«В целом в России нет проблем с вакцинами. Что касается препаратов для вакцинации от кори, паротита, краснухи, здесь есть технический сбой. Как ни странно, он связан с яйцом, которое является сырьем для производства вакцин», — сказал он.
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Путин подчеркнул, что яиц для медицинских целей будет в достаточном количестве.
«Все решения приняли, таких проблем в ближайшее время не будет», — отметил глава государства.
Президент добавил, что всплеск заболеваний корью в мире происходит один раз в четыре года.
«Это связано с низкой иммунизацией в тех странах, откуда прибывают трудовые мигранты, и с Украины, потому что оттуда переехали много людей. Иммунизация на Украине на низком уровне. Надеюсь, там мне говорили и говорят специалисты, все это будет решено», — добавил Путин.
Ранее глава государства рассказал, что помогает ему справляться со стрессом.
Вакцинация
Владимир Путин
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2023
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