Психолог Шабшин рассказал, как перестать переедать сладости

Психолог Илья Шабшин дал совет, как избавиться от привычки злоупотреблять сладостями. Для этого нужно выяснить причину такого поведения, уточнила газета «Известия».

По данным РИА ФАН, чаще всего люди заедают сладким психологический дискомфорт. Например, стресс или хроническую усталость. Нужно понять, из-за чего именно это происходит. Также следует подыскать безвредную замену вредной привычке.

«После осознания причины тяги к сладкому нужно найти что-то, что позволит безвредно оставить эту привычку в прошлом и заменить на более полезную», — пояснил Шабшин.

Диетолог Ольга Лушникова рассказала, что снять стресс помогает понижение кортизола в крови. Для этого следует высыпаться и употреблять углеводы на ужин.

«Идеально — ложиться до 23:00 и вставать до 07:00!» — пояснила врач.

Также следует включить в вечерний рацион цельнозерновые крупы, хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы, овощи, фрукты, ягоды, бобовые. Эти меры будут препятствовать повышению кортизола и, соответственно, снизят уровень стресса.