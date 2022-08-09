Терапевт Лушникова рассказала, как эффективно снизить уровень гормона стресса

Врач-терапевт, диетолог Ольга Лушникова считает, что для того, чтобы снизить уровень гормона стресса — кортизол, достаточно хорошо высыпаться и употреблять углеводы на ужин. Об этом она рассказала изданию Lenta.ru.

«Идеально — ложиться до 23:00 и вставать до 07:00! Здоровый сон — один из самых эффективных методов борьбы с лишним кортизолом», — сказала она.

При повышенном уровне кортизола нельзя исключать углеводы, такие как цельнозерновые крупы, хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы, овощи, фрукты, ягоды, бобовые.

Диетолог отметила, что употребление сложных углеводов на ужин поможет держать уровень кортизола под контролем.

Помимо сна и питания, Лушникова порекомендовала заниматься физическими упражнениями. Однако в вечернее время тяжелые нагрузки лучше заменить йогой, пилатесом или растяжкой.

Также следует не забывать о приеме витаминов, таких как магний, цинк, хром, жирные кислоты Омега-3, витамины группы В, резюмировала медик.