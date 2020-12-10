Психолог посоветовал одиночкам уйти в Новый год в онлайн

«Даже если вы встречаете Новый год в одиночестве, можно найти кому позвонить и написать, получить ответные поздравления», — успокоила доцент кафедры возрастной психологии имени профессора Обуховой факультета психологии образования Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ).

Она напомнила о существовании множества программ, позволяющих общаться на расстоянии, отметил сайт «Дни.ру». Кроме того, в соцсетях созданы группы для тех, кому придется встречать Новый год одному. В них можно не только общаться, но и найти себе компанию для совместного времяпрепровождения. Технологии позволят ощутить единство с другими людьми.

Также психолог посоветовала создать дома праздничную атмосферу и сделать себе подарок.

Сильно переживать из-за одиночества в новогоднюю ночь не стоит. Так считает преподаватель кафедры возрастной психологии имени профессора Обуховой МГППУ Мария Климакова.

«В любом случае не нужно придавать празднику слишком большого значения. Новый год — это один из многих праздников, и даже если не получается отпраздновать его так, как хотелось бы вам, это не страшно», — отметила она.

В мире живет семь миллиардов человек, многие из которых будут справлять праздник одни. Жизнь не стоит на месте, поэтому в следующий Новый год все будет по-другому, добавила специалист.

Ранее психологи завили, что хорошее настроение нужно создавать себе самостоятельно. Для этого среди прочего стоит нарядить елку, развесить гирлянды и другие праздничные украшения.