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    10 декабря 2020, 16:14

    Психолог посоветовал одиночкам уйти в Новый год в онлайн

    Алена Макаренко

    Новый год лучше всего провести в интернете, если вы не сможете уехать на новогодние праздники к родным и близким из-за пандемии коронавируса. Такой способ бегства от одиночества предложила психолог Юлия Кочетова, сообщило агентство городских новостей «Москва».
    Психолог посоветовал одиночкам уйти в Новый год в онлайн

    «Даже если вы встречаете Новый год в одиночестве, можно найти кому позвонить и написать, получить ответные поздравления», — успокоила доцент кафедры возрастной психологии имени профессора Обуховой факультета психологии образования Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ).

    Она напомнила о существовании множества программ, позволяющих общаться на расстоянии, отметил сайт «Дни.ру». Кроме того, в соцсетях созданы группы для тех, кому придется встречать Новый год одному. В них можно не только общаться, но и найти себе компанию для совместного времяпрепровождения. Технологии позволят ощутить единство с другими людьми.

    Также психолог посоветовала создать дома праздничную атмосферу и сделать себе подарок.

    Сильно переживать из-за одиночества в новогоднюю ночь не стоит. Так считает преподаватель кафедры возрастной психологии имени профессора Обуховой МГППУ Мария Климакова.

    «В любом случае не нужно придавать празднику слишком большого значения. Новый год — это один из многих праздников, и даже если не получается отпраздновать его так, как хотелось бы вам, это не страшно», — отметила она.

    В мире живет семь миллиардов человек, многие из которых будут справлять праздник одни. Жизнь не стоит на месте, поэтому в следующий Новый год все будет по-другому, добавила специалист.

    Ранее психологи завили, что хорошее настроение нужно создавать себе самостоятельно. Для этого среди прочего стоит нарядить елку, развесить гирлянды и другие праздничные украшения.