Психологи: новогоднее настроение мы создаем себе сами

Толстая считает, что для этого надо задекорировать квартиру: нарядить елку, развесить гирлянды и другие праздничные украшения.

«Нельзя забывать и о музыке — она важная часть новогодней атмосферы, а не голоса с федеральных каналов. И, конечно, вкусная еда», — добавила она.

Магалиф уверен, что также следует и принарядиться самому, а не встречать праздник в пижаме. Кроме того, стоит заранее продумать программу на праздники, чтобы не сидеть перед телевизором, а получить новые впечатления.

«Нужно заранее составить план: куда съездить, с кем встретиться, как привнести в свою жизни что-то новое», — пояснил эксперт.

Ранее психолог Надежда Акимова рассказала, что если описать желание на бумаге, больше шансов на его исполнение. Она уточнила, что сначала следует записать в список все желания. Потом выбрать несколько самых важных и расписать их подробнее.