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    09 декабря 2020, 20:13

    Психологи: новогоднее настроение мы создаем себе сами

    Дарья Морозова

    Психологи Наталья Толстая и Алексей Магалиф дали рекомендации, как весело провести Новый год в условиях пандемии. Хорошее настроение нужно создавать себе самостоятельно, уверены они. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

    Толстая считает, что для этого надо задекорировать квартиру: нарядить елку, развесить гирлянды и другие праздничные украшения.

    «Нельзя забывать и о музыке — она важная часть новогодней атмосферы, а не голоса с федеральных каналов. И, конечно, вкусная еда», — добавила она.

    Магалиф уверен, что также следует и принарядиться самому, а не встречать праздник в пижаме. Кроме того, стоит заранее продумать программу на праздники, чтобы не сидеть перед телевизором, а получить новые впечатления.

    «Нужно заранее составить план: куда съездить, с кем встретиться, как привнести в свою жизни что-то новое», — пояснил эксперт.

    Ранее психолог Надежда Акимова рассказала, что если описать желание на бумаге, больше шансов на его исполнение. Она уточнила, что сначала следует записать в список все желания. Потом выбрать несколько самых важных и расписать их подробнее.