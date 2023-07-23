Здоровье 23 июля 2023, 04:51 Психолог перечислил главные признаки депрессии Психолог Долгов: подавленное настроение больше двух недель — главный признак депрессии Pxhere

Читать 360tv в

Известный психолог Денис Долгов назвал главные признаки депрессии, при которых лучше обратиться к врачу. в первую очередь, это суицидальные мысли, указал специалист в своем Telegram-канале.

«Подавленное настроение длится дольше двух недель. Срок в две недели — один из основных признаков клинической депрессии. Нет ничего, что могло бы поднять настроение», — описал еще один признак Долгов.

Реклама

Из-за болезни, коей и является депрессия, трудно работать и держать концентрацию, быстро наступает утомление, повышается самокритика, мучают проблемы со сном. У людей на фоне депрессии постоянно болит голова, живот, сердце. Снижается или вовсе исчезает интерес к сексу и еде.

Ранее ученые Первого МГМУ имени Сеченова сообщили о создании нового метода анализа голоса. Специалисты научились по фрагменту речи распознавать депрессивное расстройство с высокой степенью достоверности.