Наука 13 июля 2023, 16:00 Специалисты Сеченовского университета научились распознавать депрессивное расстройство по голосу

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Ученые Первого МГМУ им. Сеченова сообщили о создании нового метода анализа голоса. Они научились по фрагменту речи распознавать депрессивное расстройство с высокой степенью достоверности. Об этом написала «Газета.Ru».

Специалисты рассказали, что алгоритм приложения может проанализировать полученные данные и выдать результат. Его работа основана на синтезе ряда параметров речи здоровых людей и пациентов с депрессией.

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Искусственный интеллект анализирует паузы в речи, скорость воспроизведения и частоту использования слов с разными эмоциями.