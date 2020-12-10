Психолог оценила главные цвета 2021 года

«Нам действительно нужно наполниться солнечной, прекрасной, доброжелательной энергией вдохновения, коей является желтый цвет — это энергия очень позитивная. А серый цвет — энергия гальки, моря, умиротворения. То есть нам нужно каким-то образом держать себя в балансе в момент этого колоссального, глобального кризиса, заполнять себя энергией», — уверена она.

По мнению психолога, оба эти цвета должны присутствовать в интерьере — домашнем и рабочем.

Булгакова посоветовала украсить квартиру апельсинами, мандаринами, также обязательно стоит выкрасить в такой гамме фрагмент стены. Необходимо купить предметы интерьера в этом оттенке — букет и мебель. Помимо этого, можно приобрести серый плед.

Цветотерапия имеет колоссальное значение, заявила психолог.

«Все это есть в нашем пространстве, в природе», — отметила Булгакова.

Американские исследователи выбрали главными цветами 2021 года оттенки Illuminating — яркий желтый и Ultimate Gray — спокойный серый. Illuminating — согревающий оттенок, наполненный солнечной энергией. А Ultimate Gray олицетворяет крепкие и надежные элементы, которые вечны и создают прочную основу. Их сочетание символизирует «послание счастья, подкрепленное силой духа», оно вдохновляет и вселяет надежду. Специалисты Международного исследовательского института Pantone призывают почувствовать, что все станет ярче.