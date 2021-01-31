Психолог назвал способы побороть зависимость от социальных сетей

Признак любой зависимости — дискомфорт без ее объекта. Если человек откладывает телефон в сторону и не может при этом спокойно заниматься своим делом, ему все время хочется заглянуть в соцсеть или мессенджер, это признак зависимости.

По словам психолога, первым шагом должно стать признание, что проблема существует. Следующий шаг — четко определить свои цели и желания, поняв, что бессмысленное времяпровождение в соцсетях мешает работе и отношениям.

«Уйти от позиции „я хочу туда заглянуть“ к позиции „я не хочу — я хочу заняться спортом, работой, отношениями, развитием, но меня туда тянет моя зависимость“», — посоветовал эксперт.

Хорс также напомнил, что существуют полезные приложения для самоконтроля, которые позволяют следить за тем, сколько времени человек проводит в том или ином приложении.

Психолог Анна Неги ранее назвала признаки любовных отношений, у которых нет будущего.