Психолог перечислил признаки любовных отношений без будущего
Психолог Анна Неги объяснила, какие признаки указывают на то, что у любовных отношений нет будущего. По ее словам, тревожным сигналом является отсутствие эмоционального контакта у пары, сообщило РИА ФАН.
Как считает специалист, если один из возлюбленных не хочет поделиться переживаниями или счастливыми событиями, это плохой знак. Кроме этого, вряд ли приведут к хорошему отношения, в которых партнер не уважает желания другого, отметила ОГТРК «Ямал-Регион».
Еще важно обращать внимание на сознательное дистанцирование избранника или любимой женщины. Когда партнер старается быстрее вернуть забытую у него дома вещь, это можно считать признаком отсутствия серьезных намерений.