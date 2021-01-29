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    29 января 2021, 13:47

    Психолог перечислил признаки любовных отношений без будущего

    Полина Петрова

    Психолог Анна Неги объяснила, какие признаки указывают на то, что у любовных отношений нет будущего. По ее словам, тревожным сигналом является отсутствие эмоционального контакта у пары, сообщило РИА ФАН.
    Психолог перечислил признаки любовных отношений без будущего

    Как считает специалист, если один из возлюбленных не хочет поделиться переживаниями или счастливыми событиями, это плохой знак. Кроме этого, вряд ли приведут к хорошему отношения, в которых партнер не уважает желания другого, отметила ОГТРК «Ямал-Регион».

    Еще важно обращать внимание на сознательное дистанцирование избранника или любимой женщины. Когда партнер старается быстрее вернуть забытую у него дома вещь, это можно считать признаком отсутствия серьезных намерений.