Психолог перечислил признаки любовных отношений без будущего

Как считает специалист, если один из возлюбленных не хочет поделиться переживаниями или счастливыми событиями, это плохой знак. Кроме этого, вряд ли приведут к хорошему отношения, в которых партнер не уважает желания другого, отметила ОГТРК «Ямал-Регион».

Еще важно обращать внимание на сознательное дистанцирование избранника или любимой женщины. Когда партнер старается быстрее вернуть забытую у него дома вещь, это можно считать признаком отсутствия серьезных намерений.