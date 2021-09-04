Психолог Хвингия предупредила о смертельной опасности скуки

Затяжная хроническая скука может привести к потере интереса к жизни, депрессии и смерти. Об этом в интервью радио Sputnik предупредила нейропсихолог Хвингия.

«Были исследования ученых, которые доказали, что скука связана с ранней смертностью. В многолетнем эксперименте участвовало достаточно много народу, среди которых были и люди в состоянии хронической скуки. Позже причина смерти таких людей так или иначе была связана с их образом жизни», — рассказала психолог.

Хвингия добавила, что из этого можно сделать вывод о взаимосвязи постоянной скуки и преждевременной смерти.

По словам собеседницы, чтобы победить смертельно опасную скуку, нужно планомерно избавляться от ее причин. Для этого лучше обратиться к психологу, который поможет выявить привычные действия и занятия, которые действительно не имеют смысла и не приносят пользы, и которые только кажутся такими. Она подчеркнула, что сам процесс работы над этой проблемой, это увлекательное занятие, поэтому терапевтический эффект можно будет ощутить сразу.

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